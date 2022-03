Ukraine-Krieg: Tachles lanciert ein Fototagebuch

Kriegsfotografie hat das letzte Jahrhundert geprägt und ein eigenes journalistisches Genre geschaffen, ohne das viele Verbrechen gegen die Menschlichkeit nie Zugang ins Bewusstsein der Gesellschaft gefunden hätten. Wegweisend war dabei Magnum, gegründet von den Fotografen Robert Cappa, David Seymour und Henri Cartier-Bresson, wie Tachles in einer Mitteilung schreibt.

«Längst sind Kriege heute auch solche der Bilder, der Propaganda und uneingeordneter Fotos, die über digitale Kanäle an die Öffentlichkeit geraten», heisst es weiter. In diesen Zeiten sei die Rückbesinnung auf Fotos von qualifizierten Fotografen und betreuenden Redaktionen wieder wichtiger. Ab dieser Woche dokumentiert Tachles in einer exklusiven Kooperation mit der Fotoagentur Magnum Photos den Krieg in der Ukraine und die Fluchtbewegungen in Fotos wöchentlich im Print und täglich im Fototagebuch online.

Wie es weiter heisst, sind im Moment die Fotografen unterwegs und dokumentieren täglich aus Odessa, Kiew, von der Grenze, den Fluchtzonen und weiteren Städten. Die Journalistin und Fotokuratorin Anna-Patricia Kahn stellt die fotografischen Strecken mit der Redaktion zusammen. (pd/cbe)