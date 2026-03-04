Publiziert am 04.03.2026

Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) berichtet vom 6. bis 15. März täglich live von den Paralympischen Winterspielen in Milano Cortina. Herzstück der TV-Berichterstattung ist das tägliche Magazin «Para-Graf – das Paralympics-Magazin» auf SRF zwei, teilt SRF mit.

Moderiert wird die Sendung vom Youtuber Jahn Graf und SRF-Moderator Olivier Borer. Als Talkgäste sind unter anderen die Schweizer Parasportlerinnen und -sportler Fabian Unteregger, Romy Tschopp und Jeff Tomlinson angekündigt.

Das Magazin enthält zudem zwei Hintergrundformate: In «How to Para» hat SRF-Reporter Christoph Muggler Schweizer Paraathletinnen und -athleten im Alltag, im Training und im Beruf begleitet. Die Rubrik «Fabiana inklusiv» von Redaktorin Fabiana Wieser widmet sich Themen aus dem Alltag von Menschen mit Behinderungen.

Die Wettkämpfe mit Schweizer Beteiligung werden tagsüber als Livestream auf srf.ch übertragen. Als Kommentatoren sind Beat Sprecher, Steven Krucker und Parasport-Experte Christoph Kunz im Einsatz, ergänzt durch die Fachexperten Reto Krüger und Sandra Gredig.

Die Eröffnungs- und Schlussfeier kommentiert Beat Sprecher gemeinsam mit Christoph Kunz und SRF-Italienkorrespondent Franco Battel. Im Radio liefert Sportreporter David Lendi auf Radio SRF 3 regelmässige Liveschalten aus Cortina. (pd/spo)