Der Tages-Anzeiger, die Basler Zeitung, die Tribune de Genève und die weiteren Tamedia-Zeitungen konnten ihre digitalen Abonnentinnen und Abonnenten im vergangenen Jahr markant ausbauen. «Dies unterstreicht das weiterhin hohe Informationsbedürfnis, aber auch die grosse Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Journalismus», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Gesamthaft habe Tamedia die Anzahl Digital-Abos um 42 Prozent auf über 120'000 gesteigert. Kumuliert mit Print zählt das Medienhaus +2 Prozent mehr zahlende Leserinnen und Leser als im Vorjahr.

Auf die einzelnen Titel heisst das: Die Berner Zeitung (+51 Prozent), Der Bund (+36 Prozent), der Tages-Anzeiger (+45 Prozent), die Zürcher Regionalzeitungen (+32 Prozent) und die Basler Zeitung (+107 Prozent). Damit hätten alle die Anzahl Digital-Abos je um einen Drittel und mehr erhöht.







Trotz der rückläufigen Print-Abos konnten die meisten Tamedia-Titel die Abonnentenzahl innerhalb der letzten zwölf Monate auch gesamthaft – also Print und Digital kumuliert – leicht ausbauen; am stärksten der Tages-Anzeiger mit +9 Prozent. In der Westschweiz ist 24 heures gegenüber dem Vorjahr um +34 Prozent an Digital-Abonnenten gewachsen, die Tribune de Genève sogar um +51 Prozent. Zudem sei es dem Genfer Traditionstitel gelungen, die zahlenden Leserschaft auch in der Gesamtheit – Digital und Print zusammen – mit +7 Prozent leicht zu steigern, so Tamedia. (pd/eh)