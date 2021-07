20 Minuten: Technische Probleme im System

Am Montagnachmittag war 20 Minuten von einer grösseren Störung der Betriebssysteme betroffen. Auch ein Ticker zu den Unwettern in der Schweiz wurde davon in Mitleidenschaft gezogen.

«Mittlerweile funktionieren die Systeme zwar wieder. Allerdings kämpft 20 Minuten immer noch mit gewissen Folgen der Störung», schreibt das Newsportal.

So sei der Tickereintrag mit dem Namen «Heftiger Hagel im Kanton Glarus» gleich sieben Mal aufgeführt. Das sei nicht gewollt und man setze alles daran, die Fehler zu beheben, so 20 Minuten. (lol)