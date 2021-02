Tamedia: Teil der Redaktion geht zurück in Kurzarbeit

Ein Teil der Tamedia-Mitarbeitenden geht zurück in Kurzarbeit. Ab März arbeiten die Mantel-Redaktion und die Editorial Services – also Korrektorat, Layout und Bild – wieder in gekürztem Pensum. Bereits auf Kurzarbeit sind Das Magazin und die SonntagsZeitung.

Keine Kurzarbeit haben hingegen die Lokalredaktionen der Tamedia-Zeitungen, also jene bei Tages-Anzeiger, Bund, Berner-Zeitung, Basler Zeitung und den Zürcher Regionalzeitungen, zu denen unter anderen der Winterthurer Landbote und die Zürichsee-Zeitung gehören.

Die Mitarbeitenden wurden am Mittwoch an einer Onlinesitzung über die Wiedereinführung der Kurzarbeit informiert. Eine Tamedia-Sprecherin bestätigte die Angaben.

Alle Mitarbeitenden in Kurzarbeit erhalten weiterhin den vollen Lohnausgleich durch das Unternehmen. Die Kurzarbeit ist vorerst bis Ende März begrenzt. Angesichts der anhaltend unsicheren konjunkturellen Lage müsse die Situation jedoch laufend neu beurteilt werden, so die Sprecherin. Die erste Phase der Kurzarbeit bei Tamedia dauerte von Frühling 2020 bis Ende November. (sda/cbe)