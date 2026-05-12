SRF: Thomas von Grünigen wechselt zum Opernhaus

Publiziert am 12.05.2026

Als «passionierter Opernfan» freue er sich sehr, künftig für das Opernhaus Zürich tätig zu sein, kündet Thomas von Grünigen am Dienstag auf LinkedIn an. Der publizistische Leiter Ausland von SRF TV und News-App verlässt das Medienunternehmen Ende Mai, wie die Medienstelle auf Anfrage bestätigt.

Am Opernhaus wird der ehemalige USA-Korrespondent die Kommunikation rund um die Sanierung und den Erweiterungsbau verantworten, schreibt er. «Der Abschied von SRF wird mir nach fast 20 Jahren nicht leichtfallen, zugleich freue ich mich auf die spannenden Begegnungen und die neue Aufgabe.» Er werde weiterhin als USA-Experte und Moderator für Referate und Podien auftreten.

Viviane Manz übernehme die Aufgabe als hauptverantwortliche Planerin in der Redaktion Ausland bis auf Weiteres, präzisiert die Medienstelle. Zwischen 2021 und 2025 war sie als Korrespondentin in New York tätig. Darüber hinaus werden weitere Aufgaben von Thomas von Grünigen auf verschiedene Personen verteilt - etwa mit Pensumerhöhungen. Auf die Frage, ob die Stelle ausgeschrieben wird, gibt die Medienstelle keine Antwort. (spo)