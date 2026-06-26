Schweizer Soldat: Tom Vogel wird neuer Chefredaktor

Publiziert am 26.06.2026

Der 44-jährige Tom Vogel ist hauptberuflich als Ingenieur und Unternehmer tätig, er ist Gründer und CEO der Firma Yonder AG, wie es in einer Mitteilung heisst. In seiner militärischen Laufbahn war Vogel Kommandant einer Lufttransport-Kompanie sowie Generalstabsoffizier im Luftwaffenstab und im Stab der Territorialdivision 4. Seit 2026 ist er aktiver Bataillonskommandant. Zudem präsidiert er seit 2022 die Gesellschaft der Generalstabsoffiziere (GGStOf).

«Die seit über 100 Jahren bestehende, unabhängige Militärfachzeitschrift Schweizer Soldat berichtet truppennah und aktuell über die Schweizer Armee und Sicherheitspolitik. Mit Oberstlt i Gst Tom Vogel konnten wir eine Persönlichkeit gewinnen, welche die Armee gut kennt und als Unternehmer sein Wissen und seine Erfahrung einbringen kann», wird Verlagsgenossenschafts-Präsident Markus Schmid, zitiert. Tom Vogel selbst nennt als Ziele für seine neue Funktion: «Mir liegen unsere Armee und die Sicherheitspolitik am Herzen. Eine ausgewogene, aber da und dort auch pointierte Berichterstattung zu den aktuellen Entwicklungen ist mir wichtig.»

Pointierte – gar unkonventionelle – Meinungen hat Vogel bereits im Schweizer Soldat publiziert. Letzten Februar sorgte ein Beitrag für Aufmerksamkeit. Darin zog Vogel den Kauf von Streumunition in Betracht – was in der Schweiz verboten ist, wie die Woz damals berichtete. (pd/spo)