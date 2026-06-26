TeleBielingue: Trauermarsch auf dem Bundesplatz inszeniert

Publiziert am 26.06.2026

Mitarbeitende des Regionalsenders TeleBielingue haben sich am Freitag an einem Trauermarsch um den Bundesplatz in Bern beteiligt. Sie kritisierten den Konzessionsentzug durch das Bundesamt für Kommunikation an. Dass ein Medium, das seit 27 Jahren in der Region verankert sei, die Konzession verliere, sei unverständlich, hiess es. Der Sender habe seinen journalistischen Auftrag erfüllt.

Die rund 20 schwarz gekleideten Mitarbeitenden zogen mit einem Sarg in der TeleBielingue-Farbe Blau über den Bundesplatz. Der Sarg enthielt Kameras, Kabel, Computertastaturen und das Logo des Senders TeleBielingue.

Die Demonstrierenden unterstrichen, dass sich die symbolische Aktion weder gegen den Verwaltungsrat noch gegen die Geschäftsleitung des Regionalsenders richte, der sich im Besitz der Gruppe Gassmann Media befindet. Im Visier hatten sie vielmehr Bundesrat Albert Rösti, den Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek).

Der vom Bundesverwaltungsgericht im Frühling bestätigte Bakom-Entscheid entzieht dem Sender jährlich rund 3,7 Millionen Franken an Gebührenanteilen (persoenlich.com berichtete). Die Geschäftsleitung geht davon aus, dass deshalb die Fortführung der Aktivitäten in ihrer derzeitigen Form nicht möglich ist.

Der neue Konzessionsinhaber Canal B sendet ab dem 1. Juli. TeleBielingue bleibt mit einem Übergangsprogramm auf Sendung; das Nachfolgeprogramm wird im Herbst lanciert. Bis zu 17 der 50 bestehenden Arbeitsplätze könnten so mit dem Projekt Telebielingue 2.0 erhalten werden. (sda/spo)