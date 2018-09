USA: Trump verwirft Woodward-Buch als «Fiktion»

Am Dienstag ist das Enthüllungsbuchs der Reporterlegende Bob Woodward erschienen. US-Präsident Donald Trump hat sich am Tag zuvor erneut bemüht, die Glaubwürdigkeit des Werks zu entkräften. Das Buch sei ein «Witz» und die darin angeführten Zitate von Regierungsmitarbeitern erfunden.

Viele der in dem Buch zitierten Menschen hätten bereits dementiert, sich derart geäussert zu haben, schrieb Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Trump bezeichnete die entsprechenden Zitate ebenso wie das gesamte Buch als «Fiktion». Er kündigte an, dass er selber das «wirkliche Buch» über seine Präsidentschaft schreiben werde.

The Woodward book is a Joke - just another assault against me, in a barrage of assaults, using now disproven unnamed and anonymous sources. Many have already come forward to say the quotes by them, like the book, are fiction. Dems can’t stand losing. I’ll write the real book!