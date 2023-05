Mit dem neuen Erklärvideo-Format «Tscheggsch?» stillt Blick TV nun den Wissensdurst seiner Userinnen und User, wie es in einer Mitteilung heisst. In Kurzclips werden Naturphänomene, historische Ereignisse und Alltagsfragen leicht verständlich erklärt.



In einem der ersten Video wird erläutert, wieso Menschen schwitzen und warum der Schweiss unter Umständen stinkt. Weitere Kurzfilme erklären, wie ein Erdbeben entsteht oder wie aus einem lauen Lüftchen ein Sturm werden kann.



Videoredaktorin hat das Format entwickelt

Die Erklärvideos werden in regelmässigen Abständen auf Blick.ch veröffentlicht und liefern kompakte Informationen. Entwickelt wurde «Tscheggsch?» von Video-Redaktorin Eliane Weiss.

«Mit dem neuen Erklärvideo-Format ‹Tscheggsch?› bieten wir unseren Userinnen und Usern neben schnellen News, informativen Talks und unterhaltenden Formaten nun neu auf Blick TV noch mehr Einordnung und Hintergrund», so Sandro Inguscio, Chefredaktor von Blick.ch und Blick TV, gemäss Mitteilung. (pd/yk)