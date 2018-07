Urs Schnellmann und Livia Baettig teilen sich ab 1. Dezember 2018 eine TV-Korrespondentenstelle in der Ostschweiz zu je 50 Prozent. Dies schreibt SRF in einer Mitteilung. Marcel Niedermann wird auf diesen Zeitpunkt in die TV-Wirtschaftsredaktion von SRF wechseln.







Livia Baettig arbeitet seit über elf Jahren bei «Schweiz aktuell» als Redaktorin und Produzentin. In dieser Zeit hat sie auch schon die Stellvertretung auf den Korrespondentenposten in der Ostschweiz und in Graubünden übernommen. Zur neuen Herausforderung meint die Thurgauerin in der SRF-Mitteilung: «Nach über zehn Jahren nationaler Berichterstattung freue ich mich sehr, meinen Fokus auf die Ostschweiz zu legen, wo meine Wurzeln sind. Die Region ist äusserst vielfältig und bietet viel Potenzial, ob wirtschaftlich, politisch oder kulturell.» Vor SRF war die 43-Jährige während sieben Jahren als Redaktorin, Moderatorin und Gesprächsleiterin für Tele Ostschweiz tätig.

Urs Schnellmann ist seit 2001 bei SRF. Er begann als Reporter und später Produzent bei «Schweiz aktuell», wechselte 2007 dann in gleicher Funktion zum Nachrichtenmagazin «10vor10», wo er auch noch die Themenplanung in den Bereichen Kultur und Gesellschaft übernahm. Ins TV-Business stieg der heute 51-Jährige 1998 als Videojournalist und Produzent bei Tele 24 ein. Zuvor war er Redaktor und Moderator bei diversen Privatradios. «Meine ersten Erfahrungen mit Journalismus machte ich im Thurgau, seit über 20 Jahren lebe ich jetzt in Rapperswil. Ich freue mich, aus dieser spannenden und vielfältigen Region als Korrespondent berichten zu dürfen», lässt er sich in der SRF-Mitteilung zitieren. (pd/eh)