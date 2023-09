Journalismustag: Uli Köppen spricht über künstliche Intelligenz

Der Ticketverkauf für den Journalismustag vom Donnerstag, 23. November, ist ab sofort geöffnet. Das vom Verein Qualität im Journalismus (QuaJou) organisierte Branchentreffen findet am IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW in Winterthur statt, heisst es in einer Mitteilung.

Wie bleiben wir unabhängig in Zeiten von KI und Automatisierung? Ein Playbook für Journalistinnen und Journalisten liefert Keynote-Speakerin Uli Köppen. Sie leitet das AI + Automation Lab im Bayerischen Rundfunk. Am Journalismustag zeigt Köppen Wege aus der Abhängigkeit von Tech-Unternehmen und Beispiele, wie Journalistinnen und Journalisten KI-Technologie und Automatisierung für ihre Ziele nutzen können.

Auch KI-generierte Bilder im Journalismus sind am #JourTag23 ein Thema. Dieses wird an einem Workshop unter anderen mit Autor und Satiriker Patrick «Karpi» Karpiczenko vertieft. Weitere Workshops und Panels befassen sich mit toxischem Arbeitsklima, Journalismus auf Social Media, dem Spagat zwischen journalistischer Praxis und Wissenschaft oder der Frage, ob Schweizer Medien für hiesige Grosskonzerne noch eine Rolle spielen.

Die Schlussrunde findet mit den neuen Chefredaktorinnen Steffi Buchli (Blick), Désirée Pomper (20 Minuten) und Nadine Sommerhalder (Watson) statt. Das Programm wird laut den Veranstaltern derzeit laufend ergänzt. (pd/wid)