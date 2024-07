Russland

US-Reporter zu 16 Jahren Haft verurteilt

Die russische Justiz hat Evan Gershkovich in einem umstrittenen Prozess wegen angeblicher Spionage zu 16 Jahren strenger Lagerhaft verurteilt. Das meldeten russische Nachrichtenagenturen aus dem Gericht in der Stadt Jekaterinburg am Ural.