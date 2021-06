Gipfeltreffen: Unter Medienleuten herrscht Krieg

Zu Beginn des Treffens zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin sind in der Villa La Grange in Genf mehrere Journalisten aneinander geraten. Sie wetteiferten um die besten Plätze mit Sicht auf die beiden in der Bibliothek sitzenden Staatschefs.

Die Kommunikationsdirektorin des Weissen Hauses, Kate Bedingfield, beschrieb die Szene im Kurznachrichtendienst Twitter als «chaotisches Gedränge», bei dem Medienleute «durcheinander schrien». Wegen des Tumults waren die Grussworte der beiden Präsidenten kaum zu verstehen.

It was a chaotic scrum with reporters shouting over each other. @POTUS was very clearly not responding to any one question, but nodding in acknowledgment to the press generally. He said just two days ago in his presser: “verify, then trust.” https://t.co/5C9gP4XTtO