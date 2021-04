Abgabe für Radio und TV: Unternehmen zahlen die Rechnungen pünktlich

Unternehmen zahlen in der Schweiz ihre Abgabe für Radio und Fernsehen pünktlich und zuverlässig. Bei der Steuerverwaltung waren Ende des vergangenen Jahres 98 Prozent der Forderungen ausgeglichen.

Fast 140'000 Unternehmen mussten 2020 eine Abgabe für Radio und Fernsehen bezahlen. Dies taten sie zuverlässig und pünktlich: Ende des Jahres waren 98 Prozent der Forderungen beglichen, wie aus dem Jahresbericht der Eidg. Steuerverwaltung zu entnehmen ist.

Es habe sich gezeigt, dass das Erhebungssystem auch in Krisenzeiten stabil läuft, heisst es in dem Bericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Einnahmen beliefen sich auf rund 185 Millionen Franken. Dies ist mehr als 2019 (rund 174 Millionen Franken).

In den Monaten März und April verzichtete die Steuerbehörde wegen der Covid-19-Situation auf den Versand von Rechnungen. Diese wurden dann im Mai den Unternehmen zugestellt.

Mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen in der Schweiz mit einem weltweiten Umsatz von mindestens 500'000 Franken unterliegen automatisch der Radio- und Fernsehabgabe. Die Steuerverwaltung ist verpflichtet, eine Jahresrechnung sowie einen Tätigkeitsbericht zu verfassen. (sda/eh)