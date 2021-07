Blick TV: Unterwegs an den Corona-Demos

In der dritten Staffel des Rechercheformats «Blick TV: Undercover» taucht Reporterin Rebecca Spring ein in die Welt der Corona-Demos. Die vierteilige Recherche zeigt auf, wie die Demo-Teilnehmer untereinander vernetzt sind, wer die Kundgebungen organisiert und in welchen Chats sie zum Widerstand gegen die Corona-Politik der Behörden aufrufen. Blick TV nimmt die Demonstrierenden zur Seite und spricht mit ihnen weit weg vom Demolärm über ihre Anliegen und Beweggründe.

«Corona» wird nicht nur in den Medien hitzig diskutiert, sondern birgt auch im Zwischenmenschlichen viel Konfliktpotenzial. In der Reportage kommen auch Menschen zu Wort, die wegen Meinungsverschiedenheiten den Kontakt zu ehemals guten Freunden abgebrochen haben, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die Gespräche mit den Corona-Demonstranten haben bei mir gemischte Gefühle hinterlassen», wird Reporterin Rebecca Spring zitiert. «Auf der einen Seite kann ich einen gewissen Unmut durchaus nachvollziehen. Auf der anderen Seite gibt es an solchen Demos auch Strömungen, die mit ihrer Weltanschauung eine Parallelwelt schaffen. Das ist gefährlich.»

Die dritte Staffel von «Blick TV: Undercover» startet am Montag, 19. Juli 2021. Alle Folgen werden auf Blick TV ausgestrahlt und sind jederzeit on demand auf blick.ch verfügbar. In weiterführenden Beiträgen auf allen Blick-Kanälen wird das Thema vertieft. Die Sendung ist ein Gemeinschaftsprojekt, an dem diverse Mitglieder des Blick-TV-Teams beteiligt waren – zuvorderst TV-Reporterin Rebecca Spring, die während drei Monaten an Demos teilnahm und auf Telegram recherchierte, sowie Projektleiter Fabian Fuhrer. (pd/cbe)