Gipfeltreffen: US-Präsident in Genf angekommen

US-Präsident Joe Biden ist am Dienstagnachmittag an Bord der Air Force One auf dem Flughafen Genf Cointrin gelandet. Nach der Landung wurde er vom Schweizer Bundespräsidenten Guy Parmelin auf dem roten Teppich mit einem Handschlag begrüsst. Ebenfalls anwesend waren Aussenminister Ignazio Cassis und der Genfer Regierungsratspräsident Serge Dal Busco. Hygienemasken wurden keine getragen.

Am Flughafenzaun klatschten ein paar Dutzend Schaulustige nach der Landung Beifall. Die Genfer Bevölkerung hat überwiegend Verständnis für die weiträumigen Strassensperren gezeigt. Viele Menschen freuten sich über das internationale Rampenlicht. Nach der Landung fuhr der US-Präsident los in Richtung Hotel Intercontinental, wo er während seiner Zeit in Genf logieren wird. Dort ist am Abend ein bilaterales Gespräch mit Parmelin und Cassis geplant.

Das Medieninteresse am Gipfeltreffen zwischen Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vom Mittwoch ist gross. Gegen 3000 Medienschaffende aus der ganzen Welt werden erwartet, wie die Genfer Polizeikommandantin Monica Bonfanti erklärte.

Philippe Reichen, Korrespondent der Tamedia-Redaktion Lausanne, schreibt am Dienstag auf Twitter:

Genf ist für den #GenevaSummit2021 bereit. Die Stadt hat sich für den Gipfel einen Satz neuer Flaggen besorgt. pic.twitter.com/TA787qzztF — Philippe Reichen (@PhilippeReichen) June 15, 2021

Auch Journalistinnen und Journalisten von Swissinfo sind vor Ort:

Unsere Frauen und Männer vor Ort: Swissinfo berichtet vom Gipfel in #Genf, wie gewohnt vielsprachig und umfassend.#GenevaSummit2021 #GenevaSummit https://t.co/CX0keqqzs9 — swissinfo.ch (@swissinfo_de) June 15, 2021

Viele Medienschaffende tummelten sich schon einige Tage vor Gipfelbeginn in der Stadt. «Guten Morgen aus dem schönen Genf», schrieb etwa CNN-Moderator Wolf Blitzer am Montag auf Twitter. Dazu teilte er ein Video vom Panorama der Stadt mit einem Kameraschwenk über das Seebecken und den blauen Himmel hin zum Springbrunnen Jet d'eau – dem Wahrzeichender Stadt.

Good morning again from beautiful Geneva, Switzerland. It’s a very special city with lots of history. I’ll be reporting from here today and tomorrow around the historic Biden-Putin summit. Our special two hour @CNNSitRoom 5-7PM ET. Please join me. pic.twitter.com/wQKkfIGdjj — Wolf Blitzer (@wolfblitzer) June 15, 2021

«Was für eine tolle Art, meinen Tag zu beginnen», meinte Blitzer. Mit seinen Tweets erreicht der TV-Star rund 1,7 Millionen Anhängerinnen und Anhänger. «Und im Gegensatz zu dem, was wir in den letzten Wochen im Raum Washington durchmachen mussten, keine Zikaden!», bemerkte der CNN-Journalist. Milliarden der Insekten kriechen dieser Tage im Osten der USA aus dem Erdboden, um sich mit viel Lärm auf die Partnersuche zu machen und fortzupflanzen.

Bilder von der Stadt, den Bergen rundherum, blühenden Blumen und Glacéeis verbreitete beispielsweise auch NBC-TV-Korrespondentin Monica Alba.