Reporter ohne Grenzen: Valentin Rubin vertritt die Organisation neu in der Deutschschweiz

Publiziert am 06.08.2024

Seit 2011 vertrat Bettina Büsser Reporter ohne Grenzen (RSF) mit einem Teilzeitpensum in der Deutschschweiz. Zuvor war die Organisation nur in der Westschweiz präsent. Am 31. Juli ist Büsser, die hauptberuflich als freie Journalistin tätig war, in den Ruhestand getreten.

Wie RSF Schweiz am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, folgt auf Büsser der ehemalige Blick-Journalist Valentin Rubin. Er werde von Zürich aus als Policy & Advocacy Manager für RSF Schweiz arbeiten und in dieser Funktion den Kontakt zu den Mitgliedern, Spendern und Sympathisanten in der Deutschschweiz pflegen, schreibt die Organisation. Anders als seine Vorgängerin kann das Rubin hauptberuflich tun. «Aufgrund unserer guten finanziellen Situation konnten wir das Arbeitspensum unserer Stelle in der Deutschschweiz erfreulicherweise erhöhen», wird Denis Masmejan, Generalsekretär von RSF Schweiz, in der Mitteilung zitiert.

Masmejan verdankt zudem das Engagement von Bettina Büsser. Sie habe die Präsenz der ursprünglich ausschliesslich in der Romandie tätigen Organisation in der Deutschschweiz «weit über unsere Erwartungen hinaus ausgebaut». (pd/nil)