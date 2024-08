CH Media: Verkauf der St. Galler Immobilie wird geprüft

Publiziert am 22.08.2024

Eine Immobilienfirma sei mit der Prüfung und Evaluation «einer möglichen Immobilien-Transaktion» beauftragt worden, schrieb CH Media am Donnerstag in einer Mitteilung.

Man wolle die finanziellen Mittel nicht an die Liegenschaft binden, sondern in das Kerngeschäft und in die Weiterentwicklung der Medienangebote investieren, wird Michael Wanner, CEO von CH Media, in der Mitteilung des Unternehmens zitiert. Zum Kerngeschäft gehöre weiterhin das Zeitungsdruckgeschäft. Am Druckstandort St. Gallen möchte CH Media deshalb auch in Zukunft festhalten.

In St. Gallen Winkeln druckt CH Media Tages- und Wochenzeitungen. In der Liegenschaft befinden sich auch Büro- und Lagerräume. Den Grossteil der Industriefläche nutze das Medienunternehmen selbst, während die Bürofläche mehrheitlich fremdvermietet sei. Eine Möglichkeit sei es, die selbst genutzten Flächen künftig zu mieten.

1999 kaufte das St. Galler Tagblatt, das heute zu CH Media gehört, das ehemalige Werk der Huber & Suhner AG in St. Gallen Winkeln. Auf dem ehemaligen Fabrikgelände entstand danach ein neues Zeitungsdruck- und Speditionszentrum. (pd/nil)