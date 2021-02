SRG: Verstärktes Engagement im Hallensport

Die nationalen Meisterschafts- sowie Cupfinals der vier grossen Hallensportarten Basketball, Handball, Unihockey und Volleyball sind schon mehrere Jahre Teil des SRG-Liveangebots. Ergänzend kamen vor vier Jahren im Unihockey Liveübertragungen ab Playoff-Start hinzu – nun folgt der Ausbau im Handball und Volleyball, wie die SRG mitteilt.

Grundlage dafür sind neue Vereinbarungen zwischen der SRG und dem Schweizerischen Handball-Verband (SHV) und Swiss Volley. Die Verträge ermöglichen den SRG-Sendern ab der Saison 2020/21 neu auch die Viertel- sowie Halbfinalspiele (Frauen/Männer) der höchsten Schweizer Handball- und Volleyballligen exklusiv ins Liveprogramm aufzunehmen. News und Highlights im frei empfangbaren Fernsehen und Radio sowie auf den frei zugänglichen Onlineplattformen runden den Service von SRF, RTS, RSI und RTR ab.

Volleyball macht den Anfang

Den Auftakt in die Playoffs machen gemäss Mitteilung die Volleyballerinnen und Volleyballer der Nationalliga A am Samstag, 13. Februar 2021. Schweizer Radio und Fernsehen und Radio Télévision Suisse zeigen das Duell der Frauen TS Volley Düdingen gegen VBC Cheseaux ab 15.55 Uhr live auf SRF info beziehungsweise im Livestream auf rts.ch/sport. Danach plant SRF, weitere ausgewählte Spiele live im Fernsehen zu übertragen oder auf den Onlineplattformen zu streamen. Spielen Tessiner oder Westschweizer Teams, berichten RSI respektive RTS ebenfalls live. Ausstrahlungstermin ist in der Regel am Samstag.

Voraussichtlich Ende April 2021 starten in den höchsten Schweizer Handballligen die Playoffs. SRF beabsichtigt, ausgesuchte Partien live zu zeigen. Zu sehen sind die Livespiele vornehmlich samstags im Fernsehen oder auf den Onlineplattformen. Die Entscheidungsduelle (Meisterschaft und Cup) im Schweizer Volleyball und Handball können wie bisher alle SRG-Sender live übertragen.

Ins mediale Rampenlicht

Anpfiff der Unihockey-Playoffs ist Ende Februar 2021. SRF wird ab dem 6. März wöchentlich live berichten. Schon seit der Saison 2017/18 können die Fans samstags ein Playoff-Spiel live am Bildschirm verfolgen. Die Superfinals und Cupfinals sind jeweils bei allen SRG-Sendern im Liveprogramm (die Unihockey-Cupfinals vom 27. Februar 2021 wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt). Wie gewohnt strahlen SRF, RTS und RSI auch die Finalspiele (Cup und Meisterschaft) im Schweizer Basketball im Livestream oder TV aus.

Dieser Ausbau bereichere einerseits das vielfältige Liveprogramm der SRG-Sender zusätzlich, andererseits rückten damit die nationalen Topligen noch mehr ins mediale Rampenlicht, wird Roland Mägerle, Leiter Business Unit Sport SRG und SRF Sport, in der Mitteilung zitiert. (pd/lom)