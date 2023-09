Media One Group: Vier Westschweizer Sender unter einem Markendach

Carac setze darauf, all das zu erhalten und zu stärken, was die Beliebtheit der einzelnen TV-Sender beim Westschweizer Publikum bisher ausmachte, schreibt die Media One Group in einer Medienmitteilung. Das sei die lokale Verankerung, der authentische Charakter, die grosse Vielfalt, sowie Publikumsnähe, Eigenproduktionen, aber auch das breite Spielfilmangebot.

Jeder Sender verfügt auch unter dem einheitlichen Markendach weiterhin über seinen eigenen Charakter (Französisch: caractère), eine eigene Farbe und Nummer, aber die Namen ändern sich: Rouge TV wird zu Carac1, One TV zu Carac2, Lfm TV zu Carac3 und TV Suisse Plus zu Carac4.

Zusammen erzielen die vier Sender die höchsten Zuschauerzahlen unter den Westschweizer Privatsendern, mit täglich bis zu 205'000 und wöchentlich bis zu 642'465 kumulierten Zuschauerinnen und Zuschauern gemäss den Zahlen von Mediapulse.

«Noch mehr eigene Sendungen»

«Mit Carac haben wir uns zum Ziel gesetzt, noch mehr eigene Sendungen und Live-Produktionen zu entwickeln und ein lokales, authentisches, vielseitiges und publikumsnahes Programm anzubieten», wird Alexandre de Raemy, CEO und Direktor der Media One Group zitiert.

Um ein grösseres Publikum zu erreichen mit den Programmen der vier Sender, hat Media One Group die Live- und TV-Replay-Plattform carac.tv lanciert. Die Marke Carac führt eigene Sendungen und Produktionen sowie Originalinhalte zusammen und bietet dem Publikum ein umfassendes und kundennahes Nutzererlebnis. «Gegenwärtig lancieren wir neue Sendungen in den Bereichen Humor und Talk», erklärt Elliot Marchal, Verantwortlicher der Carac-Sender. Bisherige Sendungen würden weitergeführt.

Carac verfügt über Standorte in Lausanne und Genf. Das private Medienunternehmen erhält kein Geld aus der Medienabgabe aus der Radio- und Fernsehabgabe. Die Finanzierung wird durch Werbeeinnahmen gedeckt. Auch anlässlich der Neuvergabe der Konzessionen für Regionalfernsehen hat keiner der vier Sender ein Gesuch eingegeben. (pd/nil)