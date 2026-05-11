11.05.2026

Infosperber

Wegen weniger Spenden gibts wieder Werbebanner

Das Online-Magazin Infosperber schaltet erstmals seit fünf Jahren wieder Werbebanner. Grund für die Massnahme ist ein deutlicher Rückgang der Spendeneinnahmen im ersten Quartal 2026, wie Infosperber am Montag seinen Newsletter-Abonnenten mitteilte.
Publiziert am 11.05.2026

Die Stiftung SSUI, Herausgeberin von Infosperber, finanziert das redaktionelle Angebot nach eigenen Angaben ausschliesslich über Spenden – mit einem Jahresbudget von rund einer halben Million Franken. Ein erheblicher Teil der Mitarbeitenden, darunter Grafiker, Korrektoren und IT-Fachleute, arbeitet unbezahlt. Die Werbeeinnahmen sollen künftig zumindest einen Teil des Budgets abdecken.

Gleichzeitig kündigte die Redaktion an, ihre Leserschaft häufiger um Unterstützung zu bitten. Gönner ab 3000 Franken Jahresbeitrag werden zum jährlichen Redaktionsbrunch eingeladen. (pd/nil)


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