Publiziert am 11.05.2026

Die Stiftung SSUI, Herausgeberin von Infosperber, finanziert das redaktionelle Angebot nach eigenen Angaben ausschliesslich über Spenden – mit einem Jahresbudget von rund einer halben Million Franken. Ein erheblicher Teil der Mitarbeitenden, darunter Grafiker, Korrektoren und IT-Fachleute, arbeitet unbezahlt. Die Werbeeinnahmen sollen künftig zumindest einen Teil des Budgets abdecken.

Gleichzeitig kündigte die Redaktion an, ihre Leserschaft häufiger um Unterstützung zu bitten. Gönner ab 3000 Franken Jahresbeitrag werden zum jährlichen Redaktionsbrunch eingeladen. (pd/nil)