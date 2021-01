Die Weltwoche widmet die Titelstory ihrer aktuellen Ausgabe dem Tages-Anzeiger. Genauer der Frage, wie es die Tagi-Besitzerfirma Tamedia mit braunem Gedankengut hielt. Wie verhielt sich die Verlegerfamilie gegenüber den Nationalsozialisten? Wie steht es um die kritische Aufarbeitung dieses Verhältnisses?

Das Köppel-Blatt zeigt in einem ausführlichen Artikel von Autor Christoph Mörgeli auf, dass der Tagi damals sowohl Artikel von Hitler und Mussolini publizierte, als auch etwa über Auftritte und Krawalle der Nazis und der Fronten im Kanton Zürich «ausführlich und erstaunlich wohlwollend berichtete». Zudem habe eine Erbengemeinschaft, zu der auch Berta Coninx-Girardet gehörte (die Frau des Verlegers Otto Coninx), eine Immobilie in Bad Honnef bei Bonn der NSDAP zur Verfügung gestellt. Und Medizinprofessor Herman Maximilien de Burlet, ein Schwager der Coninx-Familie, sei ein «glühender Nationalsozialist» gewesen.

«Keine Informationen darüber hinaus»

Die Weltwoche weist darauf hin, dass sich heute der Tages-Anzeiger beim Aufdecken von braunem Gedankengut «erbarmungslos» gebe. Er sei zuvorderst, wenn es darum gehe, Schatten der Naziherrschaft zu lichten. Dabei sei von Seiten Tamedia mehr Demut angebracht, denn «Urteile sind im Nachhinein schnell gefällt», fordert Weltwoche-Autor Mörgeli. Selbst in der Schweiz hätten viele Verantwortungsträger die Gefahr zu spät erkannt. «Auch die Weltwoche gab 1933 dem Dritten Reich zu viel Kredit, bevor sie zum entschieden antifaschistischen Standpunkt fand», schreibt Mörgeli.

Wie steht Tamedia heute zu dieser Vergangenheit und zur Recherche der Weltwoche? «Die Berichterstattung des Tages-Anzeigers und die Gastbeiträge verschiedener internationaler Politiker in den 1930er-Jahren sind seit langem bekannt. Dies wurde im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums des Tages-Anzeigers 1993 aufgearbeitet», schreibt Tamedia-Kommunikationschefin Nicole Bänninger am Freitag auf Anfrage. Und sie fügt an: «Der Artikel der Weltwoche enthält keine Informationen darüber hinaus.» (eh)