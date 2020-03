ZT Medien: Wochenzeitung Oberaargauer eingestellt

ZT Medien sieht sich aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, die Wochenzeitung Oberaargauer einzustellen und sich aus dem Gebiet zurückzuziehen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Am Donnerstag, 19. März 2020, erscheint die Zeitung zum letzten Mal.

«Trotz intensiver Bemühungen haben wir es nicht geschafft im Verbreitungsgebiet erfolgreich zu sein», erklärt Unternehmensleiterin Sabine Galindo den Schritt.

Der Oberaargauer wurde wöchentlich, jeweils am Donnerstag, in 38 Gemeinden des Verwaltungskreises Oberaargau kostenlos in alle Haushalte verteilt. (pd/lol)