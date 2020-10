Radio SRF 1: «Zambo»-Moderator Gabriel Crucitti geht

Gabriel Crucitti, seit 2018 Moderator des Kinderprogramms «Zambo», verlässt Radio SRF 1 per Ende Jahr. SRF und er hätten zunehmend andere Vorstellung gehabt vom gemeinsamen Weg, verkündete Crucitti auf Instagram. «In jedem gesunden Arbeitsverhältnis besprechen Arbeitgeber*in und -nehmer*in regelmässig, wohin die Reise geht, in welchem Tempo, auf welcher Route – und ich habe in diesen Absprachen je länger je mehr gemerkt, dass unsere Vorstellungen nicht mehr die gleichen sind. Daher die Entscheidung zu gehen, solange die Arbeit grossen Spass macht», so der 28-Jährige auf Anfrage von persoenlich.com.

Die Kinderradiosendung «Zambo» wurde ab dem 7. September 2020 neu konzipiert. Die Sendungen werden seither nur noch am Wochenende auf Radio SRF 1 ausgestrahlt. Auf die bisherigen Sendungen von Montag bis Freitag wird aufgrund der veränderten Mediennutzung verzichtet, wie SRF damals mitteilte.



Wie Crucitti auf Instagram weiter schreibt, werde er im Januar und Februar 2020 jeweils am Wochenende im Restaurant Stivetta im bündnerischen Lohn arbeiten. «Ich freue mich extrem darauf, diesen Winter viel von Spitzengastronomin Rebecca Clopath zu lernen», ergänzt er gegenüber persoenlich.com. «Wohin es mich danach zieht, ist völlig offen. Natürlich bleibe ich dem Journalismus erhalten.» Er habe unzählige Ideen für journalistische Projekte. «Und glücklicherweise habe ich dank meines zweiten beruflichen Standbeins als Primarlehrer auch genug Zeit und finanzielle Sicherheit, um diese Ideen in Ruhe zu konkreten Plänen zu formen.»

Crucitti startete Anfang 2018 bei «Zambo» als Moderator, Redaktor und Produzent. Seit Januar 2020 moderiert er zusätzliche Formate auf Radio SRF 1, zum Beispiel den «Nachtclub» oder «Eins für d'Familie. Crucitti ist seit 2008 Radiojournalist, dies bei verschiedenen Sendern wie Radio Südostschweiz, Radio SRF 1 oder SRF 3. Seit 2016 arbeitet er auch als Primarlehrer in der Stadt Zürich. (cbe/lol)