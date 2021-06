Schaffhauser Nachrichten: Zeno Geisseler wechselt zur NZZ

Zeno Geisseler startet per August als Inland-Redaktor bei der Neuen Zürcher Zeitung. Der 48-Jährige ist derzeit Redaktor bei den Schaffhauser Nachrichten (2002-2006 und wieder seit 2010) und schreibt dort über die Kantonspolitik. Zudem ist er Redaktionsleiter und Verwaltungsrat des Schaffhauser Fernsehens.

Geisseler hat an der Universität Basel Anglistik und Germanistik studiert. Ausser bei den Schaffhauser Nachrichten arbeitete er mehrere Jahre im Marketing und in der Kommunikation in der Finanzbranche, bei UBS und Swiss Life. (ma)