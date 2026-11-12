Publiziert am 12.11.2026

Medienkolumnist Kurt W. Zimmermann empfiehlt Tamedia-Präsident Pietro Supino, ein internes Sozialprozent einzuführen. Das schreibt er in der Weltwoche. Den Redaktionen, etwa jener des Tages-Anzeigers, kämen so jährlich rund 8,5 Millionen Franken zugute.

Anlass ist der Abbau von 41 Stellen, davon 20 beim Tages-Anzeiger (persoenlich.com berichtete). Laut Zimmermann spart Tamedia damit bloss rund 4,5 Millionen Franken pro Jahr, die nächste Entlassungswelle folge in ein, zwei Jahren.

Den Protest der Tagi-Redaktion gegen einen «Ausverkauf des Journalismus» relativiert er: Im Impressum stünden heute 320 Namen, 60 mehr als 2007. Gewachsen sei vor allem der Online-Bereich, der bei den Nutzerzahlen weit hinter Blick, 20 Minuten und NZZ liege. (nil)