Publiziert am 12.08.2024

Die Zofinger ZT Medien AG und die SWS Medien AG PriMedia, eine Tochtergesellschaft der SWS Medien AG in Willisau/Sursee (LU), geben das Druckgeschäft aus wirtschaftlichen Gründen auf. Sie planen das gemeinsame Druckzentrum SharePrint AG zu schliessen, heisst es am Montag in einer Mitteilung.

Die Planung der Schliessung der SharePrint AG hat ein Konsultationsverfahren zur Folge. Der Verwaltungsrat soll per 28. August den definitiven Entscheid treffen. Davon betroffen wären 20 Mitarbeitende.

Bereits Kündigungen

Ab 1.1.2025 geht das Druckgeschäft der ZT Medien AG und der SWS Medien AG an die merkur gruppe in Langenthal (BE) über. Von einer Kündigung betroffen sind bei der ZT Medien AG vier Personen, bei der SWS Medien AG Primedia eine bis zwei Personen.

«Damit steht den bisherigen Druckkunden der ZT Medien AG und der SWS Medien AG PriMedia ein topmoderner und äusserst leistungsfähiger Maschinenpark für Digital-, Rollenoffset- und Bogendruck zur Verfügung», werden Sabine Galindo, Geschäftsleiterin der ZT Medien AG, und Edi Lindegger, Geschäftsleiter der SWS Medien AG, in der Mitteilung zitiert.

Die Verkaufsstandorte in Zofingen und Sursee bleiben unverändert mit den gewohnten Ansprechpartnern bestehen. «Für unsere Kunden ist dies eine ideale Ausgangslage, da die Ansprechpersonen und die hohe Beratungskompetenz unverändert bleiben», so Sabine Galindo und Edi Lindegger.

Die inhabergeführte merkur gruppe hat ihre Kompetenzen in der digitalen und gedruckten Medienproduktion kürzlich in Langenthal gebündelt. Unter einem Dach vereint das Unternehmen die Kompetenzbereiche Beratung, Kreation und Druck. Die merkur gruppe betreibt in Langenthal ihr Produktionszentrum sowie die sieben Beratungsstandorte in Reiden, Lyss, Villmergen, Lausanne, Interlaken, Burgdorf und Zürich. (pd/spo)