Early Birds ist ein deutschsprachiger Film und die erste Koproduktion der drei Unternehmen Netflix, Hugofilm und CH Media Entertainment, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst.

Der Neo-Noir-Thriller erzählt von zwei Frauen, die sich nach einer Partynacht in einem Netz unvorhersehbarer Windungen und der Kollision zweier Welten konfrontiert finden: Ihre persönliche Freiheit trifft auf unerbittliche Gewalt. Für das Drehbuch zeichnen Mathieu Seiler und Thomas Ritter (u.a. Private Banking) verantwortlich.

Die Dreharbeiten beginnen Ende 2021/Anfang 2022 in der Schweiz. Early Birds wird Ende 2022 zunächst in Schweizer Kinos Premiere feiern. Die weltweite Auswertung auf Netflix erfolgt voraussichtlich ab 2023. In der Schweiz wird Early Birds zeitgleich und ko-exklusiv auf dem Schweizer Streaming-Dienst oneplus verfügbar sein, der im 4. Quartal 2021 startet. Im Schweizer Free-TV wird Early Birds Ende 2023 exklusiv auf 3+ ausgestrahlt.

«Wir freuen uns sehr auf die weitere Entwicklung und Umsetzung dieser spannenden Koproduktion, die zwar inhaltlich unverkennbar in der Schweiz verankert ist, gleichzeitig aber Zuschauer in aller Welt ansprechen soll», wird Kai Finke, Director Film Acquisitions & Co-Productions bei Netflix, in der Mitteilung zitiert. Die Produzenten Christof Neracher, Hugofilm, und Norbert Kneissl sagen: «Dass wirEarly Birds als erste Schweizer Netflix-Koproduktion realisieren, ist für uns eine Sensation. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und sind überzeugt davon, mit diesem rasanten Thriller sowohl das Schweizer als auch ein weltweites Publikum begeistern zu können.»

Auch Roger Elsener, Geschäftsführer Entertainment und Mitglied der Unternehmensleitung CH Media, sieht der Zusammenarbeit mit grosser Freude entgegen. «Das Drehbuch verspricht Spannung pur. Mit Netflix, Hugofilm und CH Media Entertainment kommen drei starke Partner zusammen, die allesamt für beste Unterhaltung stehen. Mit dieser Koproduktion untermauern wir unser Bekenntnis zu Bewegtbild und Entertainment einmal mehr.» (pd/lom)