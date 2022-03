Radio Pilatus: Zwei neue Moderatorinnen steigen an Bord

Desirée Oberlin studiert neben ihrer Radiotätigkeit aktuell Kommunikation mit der Vertiefung Journalismus an der ZHAW. Ihre Radiokarriere startete die 24-Jährige 2019 bei Radio 3Fach, wo die Luzernerin aktuell verschiedene Sendungen mitproduziert und moderiert – unter anderem die Newssendungen «Stooszyt» und «3Wach». Oberlin startet gemäss einer Mitteilung ab April 2022 bei Pilatus, zunächst als Morgenshow-Produzentin und später zusätzlich auch als Moderatorin von verschiedenen Shows.



Im Juni 2022 startet Jeanine Gut im Morgenshow-Team von Radio Pilatus, wie es weiter heisst. Als Redakteurin bei den Top Medien habe die 23-Jährige bereits «reichhaltige Erfahrungen» im TV-, Radio- und Online-Bereich gesammelt. Nun ziehe es die gebürtige Luzernerin zurück ins Pilatusland, wo sie vorwiegend als Produzentin und auch als Moderatorin tätig sein werde. Das Entertainment-Gen begleite Gut schon seit ihrer Kindheit, weshalb sie nebst ihrer Leidenschaft für Zirkus und Theater die Schauspielschule absolvierte.



Zudem dürfen sich die Hörerinnen und Hörer gemäss Mitteilung auf mehr bekannte Pilatus-Stimmen freuen: Die Stimme des FC Luzern-Stadions, Thomas Erni, übernimmt neu punktuell Live- und Sportsendungen am Abend und am Wochenende. Dies neben Christian Bisang, der künftig nicht nur bei Radio Argovia, sondern neu auch regelmässig bei Radio Pilatus zu hören sein wird. Auch die Moderatoren Boris Macek und Michi Fankhauser verstärken ihr Engagement und Nachwuchsmoderator Noah Zimmermann wird im Rahmen seiner Ausbildung der CH Media Academy verstärkt am Wochenende zu hören sein, wie es weiter heisst.



«Ich freue mich sehr, dass wir künftig mit noch mehr Power die Zentralschweiz durch den Tag begleiten und unsere Hörerschaft mit weiteren starken Stimmen unterhalten dürfen», lässt sich Thomas Zesiger, Programmleiter Radio Pilatus, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)