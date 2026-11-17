Publiziert am 17.11.2026

Die Markenagentur Brandpulse hat für Davos Klosters einen Brand Refresh erarbeitet. Das Projekt zielte laut Mitteilung darauf ab, die internationale Positionierung der Destination zu schärfen und ihre Attraktivität in wichtigen Fernmärkten zu erhöhen. Als Zielmärkte definiert wurden die USA, Asien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Brandpulse entwickelte ein Messaging Framework mit Themenwelten, Headlines und Kommunikationsansätzen. Im Zentrum standen alpine Sportkompetenz, Lifestyle, Naturerlebnis und internationale Ausstrahlung.

Das bestehende Brand Design Framework wurde zudem weiterentwickelt. Überarbeitet wurden Logo-Anwendungen, Farbwelt, Typografie, Layoutprinzipien, Patterns, Icons und Bildsprache. Definiert wurden Bildwelten für verschiedene Sportarten, Protagonisten und Jahreszeiten sowie für die spezifischen Anforderungen von Davos und Klosters.

Der neue Auftritt soll die Grundlage für die künftige internationale Kommunikation der Destination bilden. Davos Klosters will damit nach Angaben von Brandpulse seine Position als polysportive Alpendestination ausbauen.

Destinationen stünden weltweit im Wettbewerb um Aufmerksamkeit, erklärt Thomas Ramseier, CEO von Brandpulse, in der Mitteilung. Erfolgreiche Marken benötigten eine klare Positionierung, eine emotionale Geschichte und eine visuelle Sprache mit hoher Wiedererkennbarkeit. Mit dem Brand Refresh habe die Agentur die Stärken von Davos Klosters geschärft und in eine international anschlussfähige Markenwelt übersetzt. (pd/spo)