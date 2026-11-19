Publiziert am 19.11.2026

Florian Inhauser erhält die «Goldene Feder für Journalismus 2026», Urs Wiedmer die Auszeichnung als Kommunikator des Jahres. Beide Preise vergeben der Schweizerische Verband für interne und integrierte Kommunikation (SVIK) und die Erwin-Blaser-Stiftung, wie der SVIK mitteilt. Die Übergabe findet am Donnerstagabend in Bern statt.

Inhauser wird für seine Arbeit für die Hauptausgabe der «Tagesschau» von SRF und für seine Reportagen ausgezeichnet. Wiedmer ist Kommunikationschef des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) und von Bundespräsident Guy Parmelin. Der frühere Moderator der SRF-«Arena» arbeitet seit 2016 für Parmelin.

Im SVIK-Rating erhalten zudem sieben eingereichte Arbeiten eine Goldene Feder. Ausgezeichnet werden die Gemeinde Emmetten für ihr Gemeindemagazin, das Kantonsspital Baden für sein Mitarbeitermagazin und dessen Mediensprecher Simon David für den Text «Es geht weiter». Gold geht weiter an die Luzerner Kantonalbank für das Video «Throwback Thursday» und an Küchler Kommunikation für die Ausstellung «Kristall» in Guttannen. Ebenfalls Gold erhalten Ringier für den Anlass «Speak.2026» (persoenlich.com berichtete) und der Migros-Genossenschafts-Bund für «Vision 2035». Einen Sonderpreis erhält VH Communication für «Realitätsnahe KI-Kommunikation».

Der SVIK vergibt die Auszeichnungen seit 1944. (pd/nil)