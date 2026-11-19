Publiziert am 19.11.2026

Studio Way überträgt sein Gestaltungssystem für das Migros Museum für Gegenwartskunst nun auch auf die Website migrosmuseum.ch. Die Zürcher Agentur ist seit 2023 Leadagentur des Museums, wie es in einer Mitteilung heisst. Den Anfang machten damals die Neupositionierung des Hauses und die Kampagne «Kommt rein – Eintritt frei.».

Das System arbeitet mit zwei Ebenen. Informationen zum Museum selbst erscheinen als reiner Text in Schwarz auf Weiss. Dazu gehört etwa das aktuelle Jubiläum: Das Museum wurde 1996 eröffnet und besteht seit 30 Jahren. Darüber liegt eine Ebene für die Ausstellungen. Jede Ausstellung erhält dort eine eigene Kombination aus Text, Bild und Farbe. So kann das Museum institutionelle und kuratorische Inhalte gleichzeitig kommunizieren.

Für die Website hat Studio Way die Gestaltung und das Nutzererlebnis entworfen. Programmiert haben interne Fachleute des Migros-Genossenschafts-Bunds. Sie haben das Frontend und das Backend umgesetzt. (pd/nil)