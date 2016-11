«Wir wollen unseren Journalismus wiederhaben»

Die diesjährige Wahl zum «Journalisten des Jahres» war in einem Punkt besonders bemerkenswert. Es war nicht nur eine Wahl, es war mehr als das. Es war so etwas wie eine Protestdemonstration. Die Schweizer Journalisten protestierten gegen die aktuelle Situation in der Medienbranche.

«Journalist des Jahres» wurde Daniel Ryser von der «Wochenzeitung» für seine brillante Reportage über die «Dschihadisten von Bümpliz». Er arbeitete monatelang daran und sein Blatt druckte sie schliesslich auf 28 Seiten. Eine solch intensive Beschäftigung mit einem Thema leistet sich sonst keine Zeitung mehr.

Chefredaktorin des Jahres wurde Susan Boos von der WoZ. Sie ermöglicht in ihrem Blatt noch grosse, zeitintensive Stücke, nicht nur von Ryser. Wenn die WoZ am Ende des Jahres ein wenig Geld verdient hat, dann steht Susan Boos vor die Redaktion und sagt: «Wir haben etwas Geld übrig. Reicht mir doch bitte ein paar journalistische Projekte ein, die wir damit finanzieren können.»

Wenn Tamedia am Ende des Jahres nicht ein wenig sondern viel Geld verdient hat, ja, was passiert dann? Auf der politisch gegenüberliegenden Strassenseite der Woz ist es interessanterweise ähnlich. Auch die «Weltwoche» investiert noch in Journalismus. Sie schickt beispielsweise den preisgekrönten Reporter Kurt Pelda, einen Vorgänger Rysers, immer wieder in den Nahen Osten und finanziert seine Recherchen vor Ort. Andere Blätter leisten sich solchen Journalismus aus erster Hand schon lange nicht mehr.

Die Woz wie die Wewo sind ideologisch klar positioniert. Ich glaube, das ist kein Zufall. Wer eine politische Überzeugung hat, der hat auch eine journalistische Überzeugung. Er will etwas bewirken. Er will seine Weltsicht darlegen. Das ist nicht zu Discoutpreisen zu haben. Wer keine politische Überzeugung hat, dem ist auch der Journalismus keine Herzenssache.

Die Kritik richtet sich gegen die grossen Medienhäuser wie Tamedia und Ringier. Sie haben keine politische Überzeugung. Eine journalistische Überzeugung ist darum auch immer weniger zu erkennen. Man investiert in Handelsgeschäfte und nicht in Redaktionen.