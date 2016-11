Wochenzeitung: Daniel Ryser wird «Journalist des Jahres»

SRG

«Erklären, erklären und nochmals erklären»

Der neue SRG-Generaldirektor Gilles Marchand über den Service public, seine Reisen und den Umzug nach Bern.

Gilles Marchand will mit den Verlegern nicht über Onlinewerbung streiten. Es gehe um ganz andere Fragen, sagt der neue Mann an der Spitze der SRG. Ein Gespräch über den künftigen Service public, Reisen in die USA oder nach Japan und seine Familie, die bald nach Bern umziehen wird.

von Edith Hollenstein