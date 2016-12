Zenith: 72 Prozent mehr Social-Media-Werbung bis 2019

Werbung auf Social Media ist weltweit auf dem Vormarsch. Laut den von Zenith veröffentlichten Advertising Expenditure Forecasts werden zwischen 2016 und 2019 die Werbeausgaben in den sozialen Medien weltweit um 72 Prozent von derzeit 29 Milliarden US-Dollar auf 50 Milliarden US-Dollar steigen.

Die Social Media-Werbung wird damit von 16 Prozent der gesamten Internetwerbung im Jahr 2016 auf 20 Prozent in 2019 anwachsen. Mit jährlichen Zuwachsraten von 20 Prozent wird die Werbung in den sozialen Medien 2019 damit nur mehr 1 Prozent hinter der Zeitungswerbung liegen (50,2 Milliarden US-Dollar für Social Media gegenüber 50,7 Milliarden US-Dollar für Zeitungen). Im Jahr 2020 werden Social Media bereits unangefochten voranliegen, schreibt Zenith einer Mitteilung.

Social-Media-Plattformen hätten von der rasanten Akzeptanz mobiler Technologien und deren Integration in den Alltag profitiert. Für viele Nutzer seien die sozialen Medien mittlerweile nicht nur der Dreh- und Angelpunkt des sozialen Lebens, sie seien auch ihre wichtigste Informationsquelle. Die Social-Media-Werbung verschmilze nahtlos mit den Newsfeeds und sei damit vor allem auf mobilen Geräten wesentlich wirksamer als die als störend empfundenen Werbeeinblendungen.

Online-Video überholt Radio

Mit Zuwachsraten von 18 Prozent jährlich wachsen die Werbeinvestitionen in Online-Video fast so stark wie die in soziale Medien und werden 2019 weltweit insgesamt bei 35,4 Milliarden US-Dollar liegen und damit knapp über den Werbeausgaben für Radiowerbung (35,0 Milliarden US-Dollar).

Die Online-Video-Werbung profitiert von der zunehmenden Verbreitung von Mobilgeräten sowie auch dem mobilen Zugang zu schnellen Datenverbindungen und den verbesserten Handset-Displays. Immer mehr Marken setzen laut Zenith Online-Video ergänzend zur Fernsehwerbung ein, aber nur die wenigsten würden Online-Video als vollständigen Ersatz für die Fernsehwerbung sehen. Selbst 2019 werde die Online-Video-Werbung weniger als ein Fünftel (18 Prozent) der Fernsehwerbung ausmachen.

Wachstumstreiber auch für die Schweiz

Wie sieht es in der Schweiz aus? Über exakte Zahlen für den hiesigen Markt verfügt Zenith nicht. «Aber wir sehen in der Entwicklung unseres Daily Business, dass Online Video und Social Media sehr stark wachsen», wird Beat Krebs, CEO von ZenithOptimedia Schweiz, in der Mitteilung zitiert. Insofern gehe man auch für die Schweiz von einer starken Zunahme der Investitionen in diesen Bereichen aus», ergänzt er. (pd/wid)