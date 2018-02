Mobile Advertising: Adello holt Mob-Ex Award 2018 in die Schweiz

Mit einer Kampagne für die grösste Bank Südostasiens DBS konnte Adello die hochkarätige Jury – unter anderem mit McDonald’s, L’Oréal, P&G oder Porsche – überzeugen wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Mit den Mob-Ex Awards werden Organisationen ausgezeichnet, die mit innovativen mobilen Marketingstrategien neue Massstäbe setzen. Sie wurden 2013 erstmals verleihen.

Ziel der Kampagne war es, die Anzahl verkaufter Privatkredite zu steigern. Dazu nahm das Finanzunternehmen mit Hauptsitz in Singapur Adellos proprietäre AI-Technologie «AdCTRL» zu Hilfe.

Als Kernzielgruppe wurde die Arbeiterklasse definiert, welche täglich den öffentlichen Verkehr in Singapur benutze. Die Kampagne wurde mehrstufig aufgebaut. Zunächst wurden die von der Zielgruppe am stärksten frequentierten Bahnhöfe an der Peripherie des Stadtstaates eruiert. Hier wurden anschliessend die prominentesten Plakatstellen belegt. Rund um diese Standorte steuerte Adello mobile Werbeanzeigen aus – in Abhängigkeit des aktuellen Standorts der Konsumenten.

Die Werbemittel wurden interaktiv konzipiert. Die verbauten Sensoren sendeten bereits vor dem Klick Daten zu Interaktionswerten wie Neigungswinkel, Verweildauer oder Swipe-Verhalten in Echtzeit an «AdCTRL» zurück. Auf Basis dieser Werte konnten gemäss Adello diejenigen User identifiziert werden, welche sich mit grösster Wahrscheinlichkeit besonders stark für die beworbenen Privatkredite interessierten.

Im zweiten Teil der Kampagne wurde auf Basis von vorgängigen Interaktionen optimiert. Dank vollautomatisiertem Machine Learning sei dabei der Cost per Lead um das nahezu 30-fache gesenkt worden. Entscheidend dabei sei, dass die Artificial-Intelligence-Technologie «AdCTRL» den Optimierungsfokus auf die hinteren Metriken des Sales-Funnels verlege. Während sich der CPL also markant verbessert habe, hätte sich im gleichen Zeitraum die «wenig aussagekräftige Klickrate» fast halbiert.

Mark Forster, Gründer und CEO von Adello, freut sich über die Auszeichnung. Er wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Technologie. Für uns sind solche Erfolge die Bestätigung, dass wir uns dem richtigen Weg befinden.» (pd/maw)