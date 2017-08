Suissedigital: Aderlass im Fernsehgeschäft hält an

Die Kabelnetzbetreiber in der Schweiz konnten in den letzten zwölf Monaten 90'800 neue Internet- und Telefoniekunden gewinnen. Allerdings hat die Branche im Kerngeschäft erneut TV-Abonnenten verloren.

Die Anzahl der TV-Kunden ging per Mitte Jahr um 40'000 zurück. Das entspricht einer Abnahme von 1,6 Prozent, wie der Branchenverband Suissedigital am Donnerstag mitteilte. In der Vorjahresperiode war der Rückgang mit 5 Prozent noch stärker.

Insgesamt konnte die Branche zwei Prozent neue Kunden anwerben. In der Telefonie kamen 101'300 neue Abonnenten dazu (+12,8 Prozent). Im Breitbandinternet waren es 29'500 neue Kunden (+2,4 Prozent).

Motivierend sei die bevorstehende Lancierung des Senders «MySports». Dieser zeige, dass sich die Branche von regulatorisch verursachten Ungleichgewichten nicht abschrecken lasse, heisst es im Communiqué.

Suissedigital sind 200 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die 2,4 Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet und Telefonie versorgen. Der Verband versteht sich als Gegenpol zur Telekomriesin Swisscom. (sda/tim)