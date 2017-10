AppsFlyer: Apple Search Ads neu in der Schweiz

Seit letzter Woche können App-Vermarkter in der Schweiz Suchanzeigen in Apples App Store schalten. Damit ist die Schweiz der erste Markt in Kontinentaleuropa, in dem dieses Werbeformat verfügbar ist. Die sogenannten Apple Search Ads sind für die Vermarktung von Apps neben Facebook und Google das neue Mittel der Wahl, da sie die umsatzstärksten Nutzer zum wettbewerbsfähigen Preis liefern. Dies zeigt der aktuelle Performance-Index, den AppsFlyer als führende Plattform für die Attribution mobiler Werbung und Marketing-Analytics zwei Mal jährlich veröffentlicht, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der App Store ist eine der wichtigsten Quellen, über die Nutzer neue Apps finden. Doch angesichts von weit über zwei Millionen Apps allein im Store von Apple wurde es für Anbieter zur grossen Herausforderung, ihrer App zu Aufmerksamkeit zu verhelfen. Deshalb hat Apple im Herbst 2016 eine Möglichkeit geschaffen, Apps über Search Ads zu bewerben. Bislang war das Format nur in den USA, UK, Australien und Neuseeland buchbar.

«Wer eine iOS-App in der Schweiz vermarkten will, setzt mit den Apple Search Ads auf das richtige Pferd», wird Ben Jeger, Managing Director DACH von AppsFlyer, in der Mitteilung zitiert. «App-Anbieter sollten die Suchanzeigen vor allem in ihre Weihnachtskampagnen einplanen, solange begehrte Keywords noch nicht allzu arg umkämpft sind.» Die Anzeigen basieren – vergleichbar mit Googles Suchanzeigen – auf Suchanfragen, die Nutzer getätigt haben. «Das macht sie besonders wirkungsvoll, da der Weg von der Anzeige zum Download besonders kurz ist, wenn bei der Suche bereits ein konkretes Interesse an neuen Apps vorliegt und sich der Nutzer bereits im App Store befindet», so Jeger weiter.

Apple Search Ads haben weniger als ein Jahr gebraucht, um einen Platz in der Spitze des Power-Rankings einzunehmen. In der Kategorie Non-Gaming holen sie Platz 3, im Gaming-Ranking ist es Platz 4. Die Suchanzeigen im App Store landen im neu eingeführten iOS ROI Ranking auf Platz 1.

Facebook und Google dominieren den Performance-Index mit einem grösseren Abstand als je zuvor. Facebook bleibt im Hinblick auf Reichweite und Qualität der Nutzer unangefochten auf Platz 1 in den weltweiten Power-Rankings, dicht gefolgt von Google auf Platz 2.

Den vollständigen Report mit allen Rankings können App-Vermarkter hier herunterladen. (pd/cbe)