AZ Medien: Aus a-z-jobs.ch wird neu myjob.ch

AZ Medien Digital präsentieren mit «myjob.ch – Mein Job, meine Region» ab sofort ein komplett überarbeitetes Stellenportal für Stellensuchende in der Nordwestschweiz.

Das neue Stellenportal ist auf allen Endgeräten – ob Desktop, Laptop, Smartphone oder Tablet – verfügbar. Das Neue daran: myjob.ch zeigt nahezu alle ausgeschriebenen Stellen im Dreieck zwischen Bern, Basel und Zürich. Das sind jeden Tag tausende Jobangebote, die aktuell auf dem neuen Portal zu finden sind. So bekommen Stellensuchende in der Nordwestschweiz ganz schnell und einfach einen optimalen Überblick über den gesamten Stellenmarkt in der Region, wie es in einer Mitteilung heisst. Neue Funktionalitäten wie eine Karten-basierte und individuell einstellbare Umkreissuche führen jeden Nutzer direkt auf die top-aktuellen Jobangebote bzw. Karriereseiten der Arbeitgeber.

Ziel des neuen Angebots ist es, den Nutzern für ihre Jobsuche die relevantesten Ergebnisse zeigen zu können – inhaltlich und regional. Dabei zeigt myjob.ch nicht nur nahezu alle ausgeschriebenen Stellen, sondern bietet gleichzeitig auch Informationen zur richtigen Bewerbung oder den Arbeitsalltag. myjob.ch wendet sich nicht nur an Fach- oder Führungskräfte oder eine einzelne Branche, sondern auch an die Arzthelferin in Solothurn, den Berufskraftfahrer in Basel oder den Coiffeur in Baden, also an alle, die zwischen Basel, Bern und Zürich auf der Suche nach einer neuen Stelle sind.

In den kommenden Wochen wird der Start von «myjob.ch – mein Job, meine Region» mit einer Werbekampagne unterstützt, die alle Medienkanäle nutzt. In Print, Online, TV und Radio werden die Nutzer auf das neue Angebot von AZ Medien aufmerksam gemacht. (pd)