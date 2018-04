«Boser & Böser» oder «Boser & Blöder»?

Höhnischer Tratsch oder einfach nur Quatsch? In ihrer Sendung «Boser & Böser» schnattert Patricia Boser mit ihren Freundinnen in wechselnder Besetzung jeden Donnerstag über vermeintlich «gesellschaftliche Themen». Zuschauer haben dabei oftmals das Gefühl, dass die «Ladies und Mädels» (Boser) Niveau für eine Hautcreme halten. Beispiele gefällig?

«Boser&Böser» über…



Heidi Klum

«Die poppt alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist.»

René Rindlisbacher, der alkoholisiert einen Autounfall mit Verletzten verursacht hatte

«Wer von uns ohne Cüpli ist, der werfe den ersten Stein.»

Bachelorette

«Es ist immer eine -ic, -ic, -ic. Wie wärs einmal mit einer Stefanie Müller oder Heidi Meier. Die Sendung müsste schon lange Balkanorette heissen.»

Bachelor-Finalistin Julia

«Es gibt Leute, die durch den Fernseher stinken. Das ist so eine.»

Lara Gut und ihren Freund Valon Behrami

«Im Ferrari ist es etwas eng, um Kinder zu machen. Aber sie ist ja sehr beweglich und kann die Verrenkungen.»

Radlerhose

«Muschi frisst Hose.»

Rockstar Anastacia, ihren Auftritt und ihre Absicht in einer italienischen Tanzshow

«Jetzt ziehe ich mir ein Schnürchen an, dann sieht man mir in die Küche und dann wird fotografiert und ich bin in der Presse.»

Jennifer Bosshard, Nachfolgerin von Annina Frey bei «Glanz & Gloria»

«Ich meinte, Heidi Abel oder wie sie heisst, kommt aus der Retorte retour, das wäre typisch für das Schweizer Fernsehen. Jetzt ist es die Praktikantin.»

Toy Boy

«Junge Männer haben wahnsinnig viel Saft in den Knochen, und als alte Diva fühlt man sich sehr geehrt, wenn sie auf einen abfahren.»

Tiere

«Meine Pelze sind nicht aus China.»

Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle

Mike Shiva («Bei Panik-Attacken trinke ich Wasser») «überrascht» nach einem Blick in seine Karten: «Die Hochzeit findet statt, wir können uns freuen.»





Die Liste mit zumeist bescheuerten, anstössigen und beleidigenden Äusserungen von FRAUEN(!!) in der Spott- und Hohnsendung kann beliebig erweitert werden. Was seine Respektlosigkeit betrifft, ist dieses Format in Europa einzigartig. RTL 3 ist noch nicht erfunden.

Patricia Boser darf schon mal gratuliert werden. «Boser & Böser» (TV-Sponsor dringend gesucht!) soll am 13. Mai mit dem «Prix Walo» ausgezeichnet werden. Diesen gibt es angeblich «aufgrund hervorragender Leistungen». Noch Fragen?