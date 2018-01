Sunrise belegt mit seinem «Spot zum besten iPhone» den ersten Platz der erfolgreichsten Youtube-Werbevideos 2017 in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. «Uns ist es mit der Werbekampagne rund um das beste Netz der Schweiz auch auf Youtube.ch wiederum gelungen, unsere Marke auf humorvolle Art zu positionieren», wird Christoph Timm, Director Brand Strategy & Marketing Communication von Sunrise, zitiert.

Die erfolgreichste Kampagne des Jahres wurde in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur TBWA\Zürich umgesetzt. «Unser Team rund um die Kreativdirektoren Manuel Wenzel und Bruce Roberts haben für den Kunden Sunrise eine integrierte und humorvolle Kampagne entwickelt, die schon in der Erarbeitungsphase erahnen liess, welches Potenzial in ihr steckt», so CEO Matthias Kiess.

Telekom und Technologie-Spots dominieren Ranking

Im weiteren Ranking findet sich eine grosse Bandbreite an vertretenen Marken, Branchen und Gesellschaftsthemen – meist auf humorvolle Art und Weise für die Youtube-Plattform umgesetzt. Was auffällt: Mit zweimal Sunrise, Swisscom, Microsoft und Huawei wird das Top-Ten-Ranking in der Schweiz vor allem von Telekom und Technologie-Spots dominiert.



Platz 2: Graubünden



Platz 3: Microsoft Schweiz



Platz 4: Sunrise



Platz 5: Swisscom



Platz 6: Huawei



Platz 7: Galaxus.ch



Platz 8: Powerfood.ch



Platz 9: SwissLife



Platz 10: Galaxus.ch





Das Leaderboard zeigt die kreativsten Werbevideos, die Youtube-Zuschauer ansehen. Die Anzeigen werden laut Mitteilung durch einen Algorithmus bestimmt, der Faktoren wie das Engagement des Publikums, Videoaufrufe und die Bindung des Publikums berücksichtigt. (pd/cbe)