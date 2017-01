DigitalSwitzerland: Geschäftsideen suchen Investoren

Am zweiten Investor Summit in Zürich präsentieren am Montag 18 ausgewählte Schweizer Start-ups aus den Bereichen Robotics, MedTech & Life Sciences, IT, FinTech und CleanTech ausgewählten Investoren und Führungskräften aus dem In- und Ausland ihre Geschäftsideen.

Zu den Keyspeakern zählen nebst Ringier-CEO Marc Walder, Dr. Ulrich Spiesshofer, CEO der ABB Group sowie Prof. Markus Gross, Director des Disney Research Institute an der ETH Zürich.

persoenlich.com zeigt die Bilder zum Event, welcher im Radisson Blu Hotel am Flughafen Zürich stattfindet. (pd/wid)