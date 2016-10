Netflix: Mattscheibe beim Streaming-Dienst

Das US-Unternehmen Netflix, das sich mit dem Verleih und der Produktion von Filmen und Serien beschäftigt, war am Samstagabend während einigen Stunden down. Weltweit meldeten User Probleme mit dem Online-Videodienst. Netflix bestätigte den Ausfall auf Twitter:

Hi all - we are aware of streaming issues and we are working quickly to solve them. We will update you when they are resolved. — Netflix CS (@Netflixhelps) 1. Oktober 2016

Wir wissen ihr hattet für die Abendplanung fest mit uns gerechnet, sind dran an der Sache & kommen quasi ein paar Minuten später zum Date. — NetflixDE (@NetflixDE) 1. Oktober 2016



User reagierten mit Unmut auf den Ausfall, viele nahmen es aber mit Humor:

#Netflix ist down und ich bin nicht daheim!

Ich verpasse auch alles... -.-



^-^ — Budo Kurt (@BudoKurt) 1. Oktober 2016

Netflix funktioniert nicht... Jetzt muss ich etwas Produktives tun, wie aufräumen oder lernen... — Kelsea (@__Kelsea__) 1. Oktober 2016

Netflix ist down - Geburtenrate Juli 2017 ich hör dir tapsen #netflixdown — Jens Albers (@jens_seits) 1. Oktober 2016

#netflix isn't working...

*checks twitter and searches for 'netflix is down'*

relieved to find out that I'm not the only suffering — Sal Hernandez (@clickclickonsal) 1. Oktober 2016

Netflix went down just as I fell deep in love with Luke Cage. Why are y'all doing this to me?! pic.twitter.com/O4H4VbqvtC — Candace!✨ (@C_A_NiceGirl) 1. Oktober 2016



Vor Mitternacht kam die erlösende Nachricht für alle Film- und Serienfans: