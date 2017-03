Bandara: Mit der Ex-Miss virtuell und real anstossen

Weil es diesen Winter im Unterland meist grau war, brachte Davos Klosters die Sonne aus den Bergen in die Stadt: In einer mit dem VR-Content-Studio Bandara konzipierten und umgesetzten Aktion wurden Passanten in der Zürcher Europaallee mit einer Virtual-Reality-Brille nach Davos Klosters teleportiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bei einer Sesselliftfahrt hätten die VR-Touristen auf die Ex-Miss Dominique Rinderknecht getroffen, die seit ihrer Kindheit in Davos Klosters Ferien mache. Anschliessend habe eine Skifahrt gefolgt, bei welcher der Fahrtwind als zusätzlicher 4D-Effekt mit einem Ventilator simuliert geworden sei. Dann habe Rinderknecht in der Jatzhütte einen Drink serviert, wobei ein Heizstrahler die Sonne simuliert und Fonduegeruch für das richtige Hüttenfeeling gesorgt habe. Und zum Schluss sei sogar die virtuelle Miss Schweiz plötzlich ganz real.









Das Video zur Aktion verbreitete sich laut Mitteilung auf Facebook in Windeseile und wurde schon fast 150’000-mal angeschaut. «Die gelungene Aktion zeigt, welches Potential Virtual Reality im Tourismusmarketing hat», lässt sich Roger Manser, Leiter Marketing bei der Destination Davos Klosters, darin zitieren. (pd/tim)