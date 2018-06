Datenschutzgesetz: Nationalrat will Revision in zwei Etappen

Digitec Galaxus

Wie die Community über Produkte diskutiert

In der neuen Digitec-Werbekampagne tragen Schauspieler echte Bewertungen und Diskussionen aus dem Netz vor.

Digitec stellt in der aktuellen Werbekampagne Kundenmeinungen in den Fokus. In je sechs Spots tragen Schauspieler auf Deutsch und Französisch echte Bewertungen und Diskussionen aus dem Netz vor.