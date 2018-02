Tamedia: Neuer Digitalexperte für Ricardo-VR

Tomasz Nowak wird neu Mitglied des Verwaltungsrates der ricardo.ch AG. Der erfahrene Digital-Experte war während mehreren Jahren in verschiedenen Positionen für die Allegro Group in Polen tätig, zuletzt als Chief Operating Officer für die transaktionsbasierten E-Commerce-Plattformen, wie es in einer Mitteilung von Tamedia heisst.

«Tomasz Nowak verfügt über wertvolle Expertise im Führen erfolgreicher E-Commerce-Plattformen. Seine Erfahrungen bei der Allegro Group, dem wichtigsten E-Commerce-Player im polnischen Markt, kann er ideal bei ricardo.ch einbringen und damit einen wichtigen strategischen Beitrag zur Weiterentwicklung des grössten Online-Marktplatzes der Schweiz leisten», wird Christoph Brand, Mitglied der Unternehmensleitung und Leiter Classifieds & Marketplaces von Tamedia sowie Verwaltungsratspräsident der ricardo.ch AG, zitiert.

Die Allegro Group ist in Polen mit über 20 Millionen registrierten Mitgliedern und täglich rund einer Million verkaufter Artikel laut Mitteilung führend im Bereich Online-Shopping.

Die weiteren Mitglieder des Ricardo-Verwaltungsrates sind Thomas Gresch (Group CTO Tamedia), Andreas Schlenker (Head of M&A Classifieds, Marketplaces & Ventures Tamedia) sowie Christian Kunz (Mitgründer und CEO von BitsaboutMe). (pd/cbe)