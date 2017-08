Sunrise: Partnerschaft mit Sky eingegangen

Der Pay-TV-Provider Sky startet eine enge Partnerschaft mit Sunrise, heisst es in einer Mitteilung. Neben den Serienhighlights von HBO wie «Games of Thrones» umfasst die Kooperation attraktive Live-Sportinhalte mit der Sport App von Sky, die in diesem Sommer startet.

«Die Live-Spiele UEFA Europa und Champions League und der Start der Bundesliga in Deutschland sind Strassenfeger», lässt sich Olaf Swantee, CEO von Sunrise, in der Mitteilung zitieren. Diese und viele weitere Livesport-Highlights könnten ihre TV-Kunden dank ihrer neuen Partnerschaft mit Sky geniessen.

Als exklusives Lancierungsangebot und in Kooperation mit Sky bietet Sunrise vom 18. August bis 31.Oktober 2017 ihren bestehenden und neuen Mobil-Abo-, sowie TV-/Internet-Kunden laut Mitteilung unter anderem alle Live-Spiele der 1. und 2. Bundesliga, der Champions League und Europa League während drei Monaten ohne jegliche Kosten an.

Kunden könnten das «Sky Sport»-Angebot über die App auf einer Vielzahl von Geräten nutzen. Besonders bequem gehe es für alle Kunden mit einer Sunrise-TV-Box UHD, in welche die App bis Ende des Jahres integriert werde. (pd/tim)