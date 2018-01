Zeitversetztes Fernsehen: Replay-TV bleibt die Büchse der Pandora

von Christian Beck

Längst haben sich Fernsehkonsumenten daran gewöhnt: Sie schauen ihre Lieblingssendung, wann es gerade am besten passt. Dank Replay-TV können die Zuschauer bis zu sieben Tage zurückspulen – ohne etwas vorher aufzunehmen. Das zeitversetzte Fernsehen stört aber die TV-Sender. Sie monieren, dass ihnen dadurch Werbegelder in Millionenhöhe entgehen. Die Verbreiter sehen Replay-TV als Kundenbedürfnis. Die Situation zwischen den Akteuren ist verfahren, seit Jahren wird gestritten.

Die Werbeverluste werden allein schon deshalb immer grösser, weil die zeitversetzte Nutzung stetig steigt – vor allem bei den Jungen. Wenn die 15- bis 29-Jährigen fernschauen, machen sie das laut dem Mediapulse-Fernsehpanel zu 27 Prozent zeitversetzt (persoenlich.com berichtete).

Jonas Bischoff, Videojournalist bei TeleZüri, hat sich für seine interdisziplinäre Masterarbeit in European Global Studies an der Universität Basel intensiv mit Replay-TV befasst. Dabei macht er einen interessanten Handlungsvorschlag. «Als fruchtbarer Ansatz erscheint dabei die Einführung eines neuen, zweiteiligen Replay-TV-Modells.» Dabei soll Replay-TV, auch Catch-up-TV genannt, einerseits wie heute werbefrei und mit unlimitierter Spulmöglichkeit angeboten werden. «Bei diesem Premiumangebot sollen die Sender für ihre Werbeausfälle von den Verbreitern mit einer direkten Abgabe … verursachergerecht entschädigt werden.» Diese Abgabe soll höher sein als heute. Zudem könnten die Verbreiter neu die Möglichkeit erhalten, Eigenproduktionen der Sender gänzlich ohne Werbung zu zeigen – gegebenenfalls auch länger als sieben Tage.

«Andererseits soll ein preisgünstigeres Replay-TV-Angebot entstehen, das sich über sogenannte Pre-Roll-Werbung finanziert. Dabei würde das Programm bei zeitversetzter Nutzung in einem vordefinierten Intervall von Werbespots unterbrochen», schreibt Bischoff in seiner Masterarbeit, die persoenlich.com exklusiv vorliegt. Analog der Werbung auf vielen Videoportalen im Internet sollen die Spots nach einer gewissen Zeit überspringbar sein. Dank Targeted Advertising könnten auf den jeweiligen Zuschauer zugeschnittene Spots ausgespielt werden. «Die Werbeeinnahmen sollten die Werbeausfälle der Sender decken und könnten darüber hinaus eine neue Einnahmequelle für die Verbreiter bedeuten», so Bischoff.

«Ein spannender Ansatz»

Mit einem solchen Modell könnte das Problem sowohl für Sender und Verbreiter, als auch im Sinne der Zuschauer gelöst werden, ist sich der Student sicher. Wirklich? «Das ist tatsächlich ein spannender Ansatz. Vor allem die Idee, verschiedene Angebote in den Markt zu bringen nach dem Motto ‹weniger Werbung = teurer›», findet André Moesch, Präsident von Telesuisse, dem Verband der Schweizer Regionalfernsehen. Auf jeden Fall müsse aber das Ziel solcher Angebote bleiben, die Ertragsausfälle, die den Sendern aus dem Replay entstehen, zu kompensieren. «Deshalb müssten diese vorgeschlagenen Modelle natürlich zuerst detailliert durchgerechnet werden, und die technische Umsetzbarkeit sowie deren Kosten wären zu klären», sagt Moesch auf Anfrage von persoenlich.com.

Auf der Seite der Verbreiter tönt es skeptischer. «Neu am beschriebenen Vorschlag ist primär die Idee, bei Eigenproduktionen Replay länger als sieben Tage und gewisse Sendungen komplett ohne Werbung auszustrahlen. Dies aber gegen eine höhere Gebühr», so Swisscom-Sprecher Armin Schädeli. Aus Sicht Swisscom – wie auch aus Sicht der Kunden – seien höhere Gebühren generell abzulehnen. «Ein Replay-Angebot für einzelne Sendungen, das über sieben Tage hinausgeht, ist zudem technisch sehr aufwendig und wir erachten den Kundennutzen als nicht sehr gross.» Deshalb sehe Swisscom im vorliegenden Vorschlag aktuell keinen wirklichen Mehrwert, sondern primär höhere Kosten.

Die Rückspulmöglichkeit wird übrigens exklusiv in der Schweiz genutzt. In anderen Ländern ist sie durch Urheberrechtsbestimmungen nicht erlaubt.