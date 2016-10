Radio Télevision Suisse: Serious Game zum Umgang mit persönlichen Daten

RTS (Radio Télevision Suisse) gab am Donnerstag am Swiss Web Program Festival die Lancierung von «Datak» bekannt, ihrem neuen Serious Game zum Thema Datenschutz, wie RTS in einer Mitteilung schreibt.

Ob Treuekarte unseres Lieblingsladens oder Behördenkontakte, all unsere Schritte sind lückenlos nachvollziehbar. Doch wer nutzt unsere persönlichen Daten? Was passiert mit ihnen? Im letzten Juni hatte die Sendung «On en parle» auf www.rts.ch/mesdonnees eine breit angelegte Umfrage gestartet, an der sich das Publikum aktiv beteiligte. Die Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Kampagne bilden die Grundlage für das Serious Game DATAK, das am 13. Dezember 2016 auf rts.ch/datak online geht.

Präsentiert wurde das Spiel im Rahmen des Swiss Web Program Festival. Ziel ist es, über ein interaktives, attraktives Tool die Erkenntnisse der Umfrage «Donnez-moi mes données» (Her mit meinen Daten) bereitzustellen. Das Game richtet sich an Jugendliche ab 15 Jahren, Es ist gratis und direkt im Webbrowser auf allen Trägern wie Smartphone, Tablet oder Laptop spielbar.

Das Informationsportal «Jugend und Medien» (jugendundmedien.ch) des Bundesamts für Sozial­versicherungen unterstützt «Datak». Entwickelt wurde das Game vom Studio DNA in Bulle.

Das Spiel behandelt Themenbereiche wie Alltag im Netz (Online-Tracking, Nachrichtendienste, Benutzerkonten), soziale Netzwerke (Vertraulichkeit, Geolokalisierung, Metadaten von Fotos), staatliche Kontrolle (Videoüberwachung, biometrischer Pass, Telefonabhörung) und mehr.

Alle Themen enthalten Links zu den Umfragedaten mit weiterführenden Informationen. Die Gamer müssen heikle Entscheidungen treffen, die sich auf das Leben ihrer Spielfiguren oder auch auf die gesamte Community auswirken, mitunter auf beides.

Mit «Datak» lässt sich ab Dezember 2016 auf spielerische Weise erkunden, welche Vor- und Nach­teile es hat, seine persönlichen Daten mit anderen zu teilen. Ob zu Hause, allein oder mit Freunden, unterwegs oder im Klassenzimmer, die Gamer haben stets auch Zugriff auf die Umfrageergebnisse und die Tipps vom Produktionsteam der RTS-Sendung «On en parle». (pd/clm)